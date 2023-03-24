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20:44, 24 марта 2023Культура

Певица Alyona Poli рассказала о трудностях своей творческой карьеры

Певица Alyona Poli о трудностях карьеры: «Не хочется оставаться голодным артистом»

Фото: страница ALYONA POLI во «ВКонтакте»

Исполнительница Alyona Poli рассказала про трудности, с которыми ей пришлось столкнуться в начале музыкальной карьеры. Подробностями она поделилась в интервью для «Звук Медиа».

Певица отметила, что ранее работала в модельном бизнесе, где смогла достичь успехов. По словам Alyona Poli, коммерческие съемки приносили ей достойные гонорары, но в определенный момент девушка решила с головой уйти в творчество.

По признанию артистки, она быстро пожалела, что временно покинула сферу моды. «Сейчас я вернулась в модельное агентство (...). Не хочется оставаться голодным артистом, нужно что-то еще делать параллельно твоей музыке (...), она не всегда приносит тебе достойных денег», — сказала исполнительница.

В марте стало известно, что фанат попытался сделать барбадосской поп-певице Рианне предложение руки и сердца, после чего был задержан полицией. По данным TMZ в правоохранительных органах, мужчина, приехавший из Южной Каролины, США, подошел к дому знаменитости, где его почти сразу же встретили охранники. По словам поклонника Рианны, он приехал, чтобы сделать ей предложение. Команда звезды сразу вызвала полицию.

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Сергей Равин
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Певица Alyona Poli рассказала о трудностях своей творческой карьеры
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