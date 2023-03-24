Поклонник попытался сделать Рианне предложение руки и сердца и был задержан

TMZ: поклонник пытался сделать Рианне предложение и был задержан

Поклонник попытался сделать барбадосской певице Рианне предложение руки и сердца, после чего был задержан полицией. Об этом сообщает TMZ.

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина, приехавший из Южной Каролины, США, подошел к дому исполнительницы, где его почти сразу же встретили охранники. По словам поклонника певицы, он приехал, чтобы сделать ей предложение. Команда Рианны сразу вызвала полицию. После разговора с правоохранителями фанат был освобожден, поскольку не нарушал никаких законов.

Ранее стало известно о беременности исполнительницы вторым ребенком. Слухи о пополнении в семье артистки и хип-хоп-исполнителя появились после Супербоула, где поклонники заметили округлившийся живот Рианны. Сроки беременности, а также пол будущего ребенка не сообщаются. В мае 2022 года Рианна родила сына от американского рэпера A$AP Rocky.