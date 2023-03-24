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16:06, 24 марта 2023Бывший СССР

В Армении захотели направить в Карабах миссии ООН и ОБСЕ

Глава МИД Армении: Ереван предпринимает усилия для направления в Карабах миссий ООН и ОБСЕ

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Ереван хочет направить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссии ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на заседании профильной комиссии парламента республики, передает ТАСС.

По его словам, в настоящий момент руководство страны «предпринимает активные усилия» для отправки международных миссий по сбору фактов в регион.

Ранее Мирзоян сообщал, что Ереван не ведет с Баку переговоры об установке контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре. Он отметил, что в Армении считают их давно завершенными, и указал на то, что правовое регулирование соответствующего вопроса содержится в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года.

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Алевтина Запольская
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