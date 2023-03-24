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19:07, 24 марта 2023Среда обитания

Создатель сериала «Как я встретил вашу маму» избавится от поместья

Продюсер Бейз попросил за поместье в пригороде Лос-Анджелеса девять миллионов долларов

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Американский продюсер, один из создателей сериала «Как я встретил вашу маму» Картер Бейз решил избавиться от своего поместья в пригороде Лос-Анджеле спустя три года после покупки. О появлении объекта на рынке сообщает Dirt.

Поместье находится в городе Ла-Каньяда-Флинтридж. Бейз попросил за объект девять миллионов долларов (более 690,6 миллиона рублей). Продюсер и его супруга Дениз Кокс владели особняком с лета 2020 года, когда потратили на него семь миллионов долларов.

В распоряжении новых владельцев окажется более 845 квадратных метров. Внутри есть пять спален и столько же ванных комнат, а также библиотека, гостиная, столовая, кухня, игровая комната и бар. Интерьер выполнен в светлых тонах с использованием натуральных материалов.

Ранее в Лос-Анджелесе решили продать бывший особняк звезда сериала «Офис» Джона Красински и обладательница «Золотого глобуса» Эмили Блант. Известные актеры владели недвижимостью с 2014 по 2016 год. Нынешние хозяева попросили за объект шесть миллионов долларов.

Нина Ташевская
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