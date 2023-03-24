Обладатель самой длинной бороды в мире второй раз побил собственный рекорд

Книга рекордов Гиннесса: сикх отрастил бороду длиной 2,54 метра и побил собственный рекорд

Признанный обладателем самой длинной бороды в мире житель канадского города Сарри, провинция Британская Колумбия, второй раз побил собственный рекорд и отрастил бороду до 2,54 метра. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Guinnes World Records.

Сикх Сарван Сингх, который живет в Канаде и практикует сикхизм, отращивал бороду с 17 лет. Впервые мужчина приехал в Канаду, когда его пригласили пропеть религиозные гимны в золотом храме. Местное сообщество упросило его остаться и преподавать им учение гуру. Впервые он измерил длину своей бороды в 2008 году. Тогда она составляла 2,33 метра. Мужчина побил предыдущий рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самой длинной бороды в мире. До него этот титул носил Биргер Пеллас из Швеции, чья борода составляла 1,77 метра.

В 2010 году Сарван измерил бороду вновь и установил новый рекорд с длиной бороды 2,495 метра. Сейчас ее длина составляет 2,54 метра. Сарван ни разу не стриг свою бороду и каждый день заботливо ухаживает за ней: моет, сушит, наносит кондиционер и масло, а затем расчесывает ее. Несмотря на непростой уход, мужчина любит свою бороду.

Обычно на протяжении дня он носит свою бороду завязанной, но на особых мероприятиях и религиозных церемониях распускает ее. Сарван считает свою бороду даром от бога и гордится своим рекордом.

Сикхская община отмечает важность сохранения бороды как одного из пяти обязательных атрибутов веры для крещеных сикхов.

Ранее сообщалось, что попавшая в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных (12,8 метра) в мире ногтей жительница Миннесоты, США, рассказала о бытовых трудностях и ограничениях. Ей пришлось отказаться от вождения машины, поскольку ее ногти не помещаются в автомобиль.

