В США взорвался попавший в аварию бензовоз

CNN: в американском штате Мэриленд взорвался попавший в аварию бензовоз

В американском штате Мэриленд взорвался попавший в автомобильную аварию бензовоз. Об этом сообщил местный пожарный департамент, передает CNN.

По информации телеканала, в результате ДТП один человек пострадал, а цистерна с горючим взорвалась, перекрыв движение на магистрали в округе США Балтимор.

«Кольцевая дорога будет закрыта на длительный период. Избегайте этого района», — приводит телеканал сообщение пожарной части.

Уточняется, что около 6 утра по местному времени (13:00 по московскому времени) к месту происшествия были направлены бригады спасателей, успев спасти водителя грузовика.

Огонь охватил цистерну объемом 8,5 тысяч галлонов, в которой транспортировалось дизельное топливо. Позже огонь удалось потушить, однако трафик остается ограниченным из-за проведения восстановительных работ на участке магистрали.

Ранее в США грузовой поезд сошел с рельсов. По данным телеканала, инцидент произошел в округе Манати штата Флорида. Всего перевернулись четыре вагона с гипсокартоном и цистерна, заполненная пропаном.