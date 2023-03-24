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17:02, 24 марта 2023Силовые структуры

«Дикого десантника» приговорили к году колонии за дискредитацию ВС РФ

В Новороссийске суд дал «дикому десантнику» Алибекову год колонии за дискредитацию ВС РФ

Кадр: Triar LV / YouTube

Приморский районный суд Новороссийска приговорил автора YouTube-канала «Дикий десантник», бывшего военнослужащего Асхабали Алибекова к одному году и двум месяцам колонии строгого режима после публикации видео в интернете. Об этом сообщает «Интерфакс».

Алибекова во второй раз признали виновным по статье 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ») УК РФ. Поводом стал видеоролик блогера от 19 апреля. Алибеков частично признал свою вину. Он находится в СИЗО с 9 сентября 2022 года.

По данным «Коммерсанта», в 2018 году Алибекова уволили из военно-морского флота после того, как он записал видеоролик, в котором обвинил руководство страны в сокрытии данных о числе погибших россиян в ходе конфликта на Украине. В июле того же года фигуранта оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье 20.3.3 («Дискредитация армии») КоАП РФ из-за видео с одиночного пикета на городской площади.

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Илона Палей
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