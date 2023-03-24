Россиянам рассказали о болезнях из-за голых щиколоток

Отоларинголог Зайцев: подвернутые штаны грозят воспалением носоглотки и ростом аденоидов

Популярные среди россиян, особенно молодых, подвернутые штаны весной могут грозить проблемами со здоровьем, предупредил отоларинголог Владимир Зайцев. О болезнях из-за голых щиколоток он рассказал в беседе с News.ru.

По мнению Зайцева, оголенные щиколотки и летние кроссовки в начале климатической весны являются «показателем крутости у подростков и всевластия над погодой». Однако переохлаждение голеностопных суставов, уточнил он, может спровоцировать воспаление носоглотки, а у детей младшего возраста — рост аденоидов. «Как правило, реагируют нижние носовые раковины и носоглотка. Подростки заполучают вазомоторный ринит, а если это ребенок 9–11 лет, то может обостриться воспаление носоглотки и расти аденоиды», — рассказал врач.

Впоследствии вазомоторный ринит, продолжил отоларинголог, может привести к воспалению слизистой носа и его пазух, а также к заболеванию задней стенки глотки.

Ранее врач-невролог и врач-оториноларинголог НИКИО имени Л. И. Свержевского Департамента здравоохранения Москвы Зарина Заоева и Дмитрий Рынков предупредили об опасности храпа. При этом, по их словам, если храп не осложнен остановками дыхания, то его можно считать относительно нормальным явлением.