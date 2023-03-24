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14:28, 24 марта 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о болезнях из-за голых щиколоток

Отоларинголог Зайцев: подвернутые штаны грозят воспалением носоглотки и ростом аденоидов

Фото: Unsplash

Популярные среди россиян, особенно молодых, подвернутые штаны весной могут грозить проблемами со здоровьем, предупредил отоларинголог Владимир Зайцев. О болезнях из-за голых щиколоток он рассказал в беседе с News.ru.

По мнению Зайцева, оголенные щиколотки и летние кроссовки в начале климатической весны являются «показателем крутости у подростков и всевластия над погодой». Однако переохлаждение голеностопных суставов, уточнил он, может спровоцировать воспаление носоглотки, а у детей младшего возраста — рост аденоидов. «Как правило, реагируют нижние носовые раковины и носоглотка. Подростки заполучают вазомоторный ринит, а если это ребенок 9–11 лет, то может обостриться воспаление носоглотки и расти аденоиды», — рассказал врач.

Впоследствии вазомоторный ринит, продолжил отоларинголог, может привести к воспалению слизистой носа и его пазух, а также к заболеванию задней стенки глотки.

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Александра Лисица
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