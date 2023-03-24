Кандидата в президенты Турции привлекла евразийская интеграция

Кандидат в президенты Турции Перинчек: Анкара готова интегрироваться в евразийские проекты

Кандидата в президенты Турции, лидера партии «Родина» Догу Перинчека привлекла евразийская интеграция, сообщает РИА Новости.

«Народ Турции не только готов войти в евразийские интеграционные проекты, но и находится в Евразии. Сегодня Турция является одной из трех стран, ведущих вооруженную борьбу против непрямых сил Соединенных Штатов Америки. Турция, Сирия и Россия ведут вооруженную борьбу против Соединенных Штатов Америки», — сказал он.

По его словам, сейчас Анкара экономически развивается в евразийском климате, она является евразийской не только в сфере безопасности, но также в экономике и культуре.

Ранее политик пообещал быть на стороне России в украинском конфликте. Он объяснил, что Москва сражается против американского империализма и его «пешек на Украине».

