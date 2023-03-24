Протестующим во Франции предрекли поражение в борьбе с властями

Ученый Федоров заявил о бессилии протестующих французов перед упорством Макрона

Протестующим против пенсионной реформы французам не удастся перебороть упорство президента страны Эммануэля Макрона. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в беседе с «Известиями».

По его словам, Конституционный совет с большой долей вероятности одобрит пенсионную реформу. «Тогда примерно с сентября она вступит в силу. И манифестации вряд ли как-то повлияют на ход принятия этой реформы — просто потому, что Макрону отступать некуда», — считает Федоров.

Он напомнил, что на сегодняшний день госдолг Франции составляет около трех триллионов евро. Эксперт подчеркнул, что государство не может продолжать финансировать дефицит пенсионной системы за счет увеличения госдолга.

Федоров добавил, что пенсионная реформа является свидетельством того, что Макрон пренебрегает интересами французов, большинство из которых выступают против инициативы. Эксперт также предрек дальнейший рост общественного недовольства.

Ранее сообщалось, что более миллиона французов вышли на акции протеста против повышения пенсионного возраста. Однако, по данным Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), число демонстрантов превысило 3,5 миллиона человек.