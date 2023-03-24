На Украине предложили демобилизовать военных после 18 месяцев службы

Депутат Верховной Рады Гончаренко предложил демобилизовать военных после 18 месяцев службы

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко предложил закрепить право на демобилизацию после 18 месяцев службы. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

«Ко мне обращалось много военных, которые объясняли, что ситуация неопределенности сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния», — написал Гончаренко.

Согласно тексту законопроекта, граждане Украины, которые проходят военную службу и были мобилизованы после введения военного положения, имеют право служить не более 18 месяцев.

Также Гончаренко предложил предоставлять право на пятилетнюю отсрочку от исполнения воинской службы для демобилизованных украинцев, отслуживших максимальный срок службы по призыву во время мобилизации.

В декабре 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский не разрешил демобилизацию военнослужащих, отслуживших год в условиях военного положения, поскольку это не предусмотрено законом.