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16:39, 24 марта 2023Ценности

Россиянам назвали мешающую похудеть полезную еду

Диетолог Дюран: мюсли, авокадо и протеиновые перекусы мешают похудению

Фото: Jugoslocos / Unsplash

Специалист по правильному питанию, кондитер Дмитрий Дюран назвал россиянам мешающую похудеть полезную еду. Его комментарий публикует «Вечерняя Москва».

Замедлить потерю веса способно авокадо, если употреблять больше половины плода в день, отметил диетолог. Кроме того, навредить фигуре могут свежевыжатые соки, которые сильно повышают уровень глюкозы в организме, а также продукты с низким процентом жирности, зачастую содержащие много сахара.

В то же время собеседник издания призвал обратить внимание на калорийные протеиновые перекусы, а также гранолу и мюсли. «Еще один модный аналог здорового завтрака на базе овсянки. Чтобы сделать кашу более вкусной и полезной, в нее добавляют орехи, семена, сушеные ягоды, сухофрукты. Эти продукты очень полезны, но они увеличивают калорийность блюда. Кроме того, гранола — это овсяные хлопья, запеченные с медом или сиропом, что еще прибавляет калории», — объяснил Дюран.

Ранее в марте фитнес-тренер, нутрициолог и консультант по коррекции пищевого поведения Мария Резникова назвала три неочевидных продукта питания, которые приводят к появлению лишнего веса. В список продуктов, которые вредят фигуре, эксперт внесла халву или урбеч.

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Алина Гостева
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