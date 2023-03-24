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18:28, 24 марта 2023Бывший СССР

Самолет Лукашенко попал под санкции США

США ввели санкции в отношении самолета президента Белоруссии Александра Лукашенко
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

США ввели санкции в отношении авиалайнера Boeing 737, которым пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщило американское Министерство финансов.

По данным министерства, попавшим под ограничения самолетом для зарубежных поездок пользуется сам Лукашенко, члены его семьи, а также ближайшее окружение. Ведомство объявило авиалайнер «заблокированной собственностью».

Ранее Лукашенко объяснил смысл вводимых санкций тем, что Белоруссию не получается оторвать от России. Таким образом Запад, по выражению Лукашенко, «щелкает зубами».

В январе 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен расширить санкции в отношении Белоруссии за «роль в конфликте на Украине», а также пообещала вводить ограничения против Ирана.

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Алевтина Запольская
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