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23:59, 24 марта 2023Россия

Минздрав прокомментировал данные о числе внезапных смертей у мужчин в России

Минздрав: доля внезапных смертей у российских мужчин составляет менее 1%, а не 81%

Данные о 81 проценте внезапных смертей у мужчин в России не соответствуют действительности, заявили в Минздраве. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минздраве заявили, что озвученные Аполихиным показатели не основаны на реальной статистике. В министерстве добавили, что в действительности на внезапную смерть приходится меньше 1 процента умерших, причем как среди мужчин, так и среди женщин.

В ведомстве отметили, что 70 процентов мужчин умирают в пожилом возрасте, при этом более 80% граждан умирают в больницах и дома, а не на работе.

Ранее главный специалист Министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин заявил, что более половины мужчин в России не доживают до 65 лет, преодолевают этот барьер лишь 48 процентов. По его словам, у 81 процента мужчин в этой возрастной группе смерть наступает внезапно и скоропостижно, 74 процента умирают на рабочем месте.

Марина Совина
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