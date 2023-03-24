Назван возраст смерти половины российских мужчин

Представитель Минздрава Аполихин заявил, что 52 процента мужчин в РФ не доживают до 65 лет

Более половины мужчин в России не доживают до 65 лет, преодолевают этот барьер лишь 48 процентов. О смертности мужчин рассказал директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, главный специалист Министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин, сообщает РИА Новости.

Выступая на форуме «Здоровое общество», специалист Минздрава объяснил, что в возрасте 40-65 лет у мужчин развивается фатальный дебют, то есть именно в эти годы начинает прогрессировать заболевание, которое становится причиной смерти. Аполихин также рассказал, что российские мужчины редко обращаются за медицинской помощью. По его словам, у 81 процента мужчин в этой возрастной группе смерть наступает внезапно и скоропостижно, 74 процента умирают на рабочем месте.

Директор НИИ добавил, что одной из частых проблем мужского здоровья является так называемая жирная печень. В возрасте 40-65 лет начинает накапливаться жир в клетках печени. Причиной этого заболевания, по словам Аполихина, является хронический стресс, а не злоупотребление алкоголем. Он рекомендовал мужчинам больше заниматься спортом и вести активный образ жизни, чтобы снимать эмоциональное перенапряжение. «Если человек накапливает в себе этот стресс и в себе его носит длительное время, для мужчин это фатально», — подчеркнул Аполихин.

Ранее нутрициолог Ольга Андрейчук назвала полезные для мужского здоровья продукты. По ее мнению, мужчинам необходимо чаще употреблять продукты с содержанием магния.