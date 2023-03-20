Россиянам назвали полезные для мужского здоровья и жиросжигания продукты

Нутрициолог Ольга Андрейчук: для мужского здоровья полезны богатые магнием продукты

Продукты с содержанием магния нужно употреблять, потому что они важны как для женского, так и для мужского здоровья, предупредила нутрициолог Ольга Андрейчук. Богатые этим элементом продукты она назвала россиянам в беседе с «Москвой 24».

По словам Андрейчук, у женщин от магния зависит регулярность цикла и нормальное течение беременности, однако он остается полезным и в период менопаузы. «Для мужчин элемент важен тем, что участвует в формировании тестостерона», — уточнила она. Нутрициолог добавила, что магний также помогает быть красивым: он способствует жиросжиганию, предупреждает появление морщин и отеков и отвечает за блеск волос и здоровый цвет кожи. Помимо этого, он нормализует давление и снижает стресс.

Больше всего магния, продолжила она, содержат какао и горький шоколад (от 75 процентов), пшеничные отруби и проростки зерна пшеницы, семена льна, подсолнуха и тыквы. Много магния и в орехах, бобовых, зелени, брокколи, авокадо, сельдерее, чесноке и морской капусте.

Кроме того, указала Андрейчук, магнием богаты зерновой хлеб и крупы, куриные яйца, рыба и морепродукты, свинина, говядина, твердый сыр и йогурты, хурма, свекла, чернослив, помидоры и бананы.

Если человеку не хватает магния, он быстро устает, плохо спит и становится раздражительным, подчеркнула нутрициолог. Нехватка этого важного элемента, по ее словам, может привести к головокружениям и судорогам в ногах.

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