МВД Франции раскритиковало «головорезов» за столкновения с полицией на протестах

Глава МВД Франции Дарманен осудил «головорезов» за столкновения с полицией на протестах

Демонстранты на протестах против пенсионной реформы во Франции ведут себя как головорезы. Об этом заявил глава французского МВД Жеральд Дарманен, передает BFM.TV.

Министр раскритиковал и осудил участников акций за жесткие столкновения с полицией. Он подчеркнул, что офицеры стали мишенями неприемлемых нападений со стороны протестующих. По словам Дарманена, от действий агрессивных демонстрантов пострадали почти 150 полицейских.

Глава МВД также рассказал, что в ходе демонстраций по всей стране арестовали более 450 человек, в том числе более ста — в Париже. В столице также зафиксировали 933 случая поджога городского имущества и мусорных контейнеров.

Ранее сообщалось, что более миллиона французов вышли на акции протеста против повышения пенсионного возраста. Однако, по данным Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), число демонстрантов превысило 3,5 миллиона человек.