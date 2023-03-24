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09:20, 24 марта 2023Бывший СССР

Марочко сообщил о замеченной технике НАТО на донецком направлении

Марочко заявил, что в подразделения ВСУ прибыла дополнительная артиллерия НАТО

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

В подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении прибыла дополнительная артиллерия, в том числе производства НАТО. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По словам Марочко, различные артиллерийские системы прибыли в районы Миньковки, Марково и Часов Яра.

«Выявлены буксируемые гаубицы, самоходная и реактивная артиллерия. Артиллерийские системы как советского производства, так и стран НАТО», — заявил он.

По мнению Марочко, техника могла быть направлена из резерва командования ВСУ.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке сообщил об активном использовании авиации ВСУ на купянском направлении. Украинская армия задействует Су-27 и МиГ-29, а также бомбардировщик Су-24.

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Алевтина Запольская
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