Президент США Байден заявил о модернизации системы воздушно-космической обороны

Президент США Джо Байден сообщил, что вскоре система воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) будет модернизирована. Заявление прозвучало в ходе выступления в канадском парламенте, трансляцию которого вел CBC News.

«NORAD вскоре получит загоризонтные радары следующего поколения, чтобы расширить возможности раннего предупреждения», — отметил американский лидер.

Байден подчеркнул, что в этом году будет усовершенствована инфраструктура для наблюдения в рамках системы NORAD.

4 февраля Вашингтон уничтожил китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля американские военные сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады.