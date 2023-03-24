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23:08, 24 марта 2023Мир

Байден заявил о модернизации системы воздушно-космической обороны

Президент США Байден заявил о модернизации системы воздушно-космической обороны
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Pool / Reuters

Президент США Джо Байден сообщил, что вскоре система воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) будет модернизирована. Заявление прозвучало в ходе выступления в канадском парламенте, трансляцию которого вел CBC News.

«NORAD вскоре получит загоризонтные радары следующего поколения, чтобы расширить возможности раннего предупреждения», — отметил американский лидер.

Байден подчеркнул, что в этом году будет усовершенствована инфраструктура для наблюдения в рамках системы NORAD.

4 февраля Вашингтон уничтожил китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля американские военные сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады.

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Юлия Мискевич
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