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14:15, 24 марта 2023Мир

В Кремле оценили решение Дании по Nord Stream

Кремль приветствовал приглашение Данией Nord Stream для поднятия объекта со дна Балтики

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют решение Дании пригласить оператора «Северного потока-2» — компанию Nord Stream 2 AG — для поднятия со дна Балтики объекта, который обнаружили возле газопровода. Его слова приводит «Интерфакс».

«Это позитивная новость, когда собственник трубы приглашается к очень важным действиям в рамках расследования», — оценил он решение Копенгагена в беседе с журналистами.

По словам Пескова, в рамках расследования критически важно определить, что это за объект, а также имеет ли он отношение к террористическому акту. Следствие должно быть прозрачным, транспарентным и инклюзивным для всех заинтересованных сторон, заключил он.

Ранее власти Дании пригласили оператора поучаствовать в подъеме объекта, найденного у газопровода, для «дальнейшего выяснения его природы». Операция будет происходить при содействии министерства обороны страны.

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Варвара Кошечкина
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