Дания пригласила Nord Stream участвовать в подъеме объекта у «Северного потока»

DEA пригласило Nord Stream поучаствовать в подъеме найденного у газопровода объекта

Датское энергетическое агентство (DEA) пригласило оператора российского газопровода «Северный поток-2» — компанию Nord Stream 2 AG — поучаствовать в операции по извлечению объекта, обнаруженного рядом с газопроводом. Об этом сообщает РИА Новости.

Операция по подъему

Власти Дании пригласили оператора поучаствовать в подъеме объекта, найденного у газопровода, для «дальнейшего выяснения его природы». Операция будет происходить при содействии министерства обороны страны. DEA намерено дождаться ответа от Nord Stream 2 AG, прежде чем перейти к действиям.

Регулятор также опубликовал фотографию «объекта». Он обладает цилиндрической формой высотой порядка 40 сантиметров и диаметром 10 сантиметров. Предполагается, что объектом может быть морской дымовой буй.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва предполагает наличие еще одного взрывного устройства на «Северном потоке». По его словам, Россия запросила у Дании возможность проверить трубопровод. Путин уточнил, что в 30 километрах от места подрыва на газопроводе обнаружили столбик-антенну.

Расследование диверсий

Постпредство России при Организации Объединенных Наций заявило, что голосование в Совете Безопасности (СБ) ООН по проекту российской резолюции о расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» состоится 27 марта. Заседание начнется в 15:00 (22:00 по московскому времени).

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2». Они привели к масштабным утечкам газа. Аварии зафиксировали в территориальных водах Швеции и Дании.



16 марта глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Россия не будет участвовать в расследовании по «Северным потокам». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение лохотроном.

В свою очередь глава российского ведомства Сергей Лавров призывал к объективному расследованию подрыва «Северных потоков». Он предупредил, что в случае блокирования процесса Москва будет думать над ответом.

Ранее Россия опубликовала в ООН переписку с Копенгагеном, Берлином и Стокгольмом по расследованию подрыва газопроводов. Документы доказывают, что Москва обладает недостаточным количеством информации о ходе процесса.

Позиция России

По мнению российского президента Владимира Путина, диверсии были запланированы на государственном уровне. Он также назвал чушью версию о том, что в подрывах участвовали активисты, связанные с Украиной.

То, что это теракт, уже ни для кого не секрет, это, по-моему, все уже признали. Причем теракт, совершенно очевидно, совершенный на государственном уровне, потому что никакие любители подобные акции совершить не могут Владимир Путин президент России

7 марта The New York Times опубликовала данные разведки США, согласно которым за диверсией на российских газопроводах «Северный поток» стоят поддерживаемые Украиной силы. Разведка также полагает, что исполнителями операции стали граждане Украины и России, не имеющие отношения к вооруженным силам и спецслужбам.

8 февраля американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на «Северные потоки». По его мнению, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на газопроводах.