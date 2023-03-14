Президент Путин назвал чушью версию о подрыве «Северных потоков» украинскими активистами

Версию о подрыве «Северных потоков» украинскими активистами можно назвать чушью, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

«Я уверен, что [информация о причастности украинских активистов ко взрывам] это полная чушь. Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями», — сказал он.

Кроме того, политик заявил, что у газопровода есть будущее в том случае, если США ослабит свое давление и Европа заинтересуется в проекте.

Ранее Путин сообщил об обнаружении антенны вблизи «Северного потока». По его словам, судно «Газпрома» выявило аппарат в том же месте, где произошел взрыв.

