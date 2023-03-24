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15:51, 24 марта 2023Наука и техника

«Ростех» рассказал об интересе к обломкам американского дрона

«Ростех» рассказал об интересе к обломкам упавшего в Черное море американского MQ-9 Reaper

Фото: Imago stock&people / Globallookpress.com

Обломки американского разведывательно-ударного дрона MQ-9 Reaper, который упал в Черное море после перехвата российскими истребителями Су-27, представляют интерес для изучения российскими специалистами. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации «Ростех».

«Конечно, обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper представляют интерес для российской оборонной промышленности. Любую находку такого порядка следует разобрать и изучить до последнего болта», — рассказали в госкорпорации, отвечая на вопрос о заинтересованности специалистов «Ростеха» в исследовании MQ-9.

В «Ростехе» также отметили, что всю трофейную технику тщательно изучают, а удачи и промахи иностранного оборонно-промышленного комплекса учитываются. «Чтобы создавать успешный продукт, надо понимать, что делают твои конкуренты. Это касается и беспилотников, и артиллерии, и бронетехники, и других видов вооружений», — добавили в госкорпорации.

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Ранее в марте директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев рассказал, что изучение обломков упавшего MQ-9 позволит сделать выводы о его материалах и конструкции.

Как сообщило Министерство обороны России, американский дрон MQ-9 Reaper, который летел с выключенными транспондерами, упал в Черное море 14 марта.

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Даниил Иринин
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