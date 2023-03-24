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10:16, 24 марта 2023Ценности

Бывшая солистка «Серебра» снялась в платье-сетке на голое тело

Бывшая солистка «Серебра» Ольга Серябкина снялась в платье-сетке на голое тело

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя певица поделилась серией снимков, на которых она позирует в платье-сетке на голое тело. Ее образ дополняют остроносые черные туфли на шпильке, макияж в нюдовых тонах и распущенные волосы.

Поклонники восхитились образом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 20 тысяч лайков. «Вы лучшая», «С ума сойти! Вся такая распрекрасная!», «Идеальна!», «Прекрасная», «Платье — огонь!» — высказывались они.

Ранее Ольга Серябкина показала фигуру после резкого похудения. Поп-исполнительница поделилась видео в сторис, где она запечатлела себя в зеркале с тканевой маской на лице. На размещенных кадрах видно, что она одета в черные шорты и ярко-зеленый топ.

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Карина ЧерныхМария Винар
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