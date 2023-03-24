Шошоакэ заявила, что украинский МИД угрожает ей смертью за проект об аннексии территорий

Автор законопроекта об аннексии части украинских территорий, сенатор Дианы Шошоакэ, рассказала, что ей угрожают смертью. Об этом она написала в своем Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Шошоакэ кажется, что ко всему происходящему может быть причастен МИД Украины, так как именно она зарегистрировала законопроект о возвращении Румынии части территорий соседней страны. По ее словам, «Украина доказывает свой характер жестокого и фашистского государства». Помимо этого, сенатор обвинила украинских властей в желании «физически устранить тех, кто против нацистской политики Киева».

Автор проекта об аннексии части украинских территорий уверена, что Киев не имеет права решать, что происходит в парламенте Румынии. Кроме того, как сообщила сенатор, законодательным предложением она хотела наладить «мирные и дипломатические переговоры относительно границы», но вместо этого ей уже начали начали присылать угрозы. В заключение она сделала вывод, что Украина стала страной, в которой сегодня небезопасно и где прибегают к боевым действиям в качестве решения проблемы.

О том, что Шошоакэ зарегистрировала в Сенате законопроект, предполагающий разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части ее территорий, стало известно в четверг, 23 марта. Сенатор предложила аннексию в том числе острова Змеиный. В проекте также был прописан 2027 год в качестве периода, когда этот план можно реализовать. После этого Киев призвал ввести санкции против Шошоакэ.