Автор проекта об аннексии части украинских территорий заявила об угрозах
Автор законопроекта об аннексии части украинских территорий, сенатор Дианы Шошоакэ, рассказала, что ей угрожают смертью. Об этом она написала в своем Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Шошоакэ кажется, что ко всему происходящему может быть причастен МИД Украины, так как именно она зарегистрировала законопроект о возвращении Румынии части территорий соседней страны. По ее словам, «Украина доказывает свой характер жестокого и фашистского государства». Помимо этого, сенатор обвинила украинских властей в желании «физически устранить тех, кто против нацистской политики Киева».
Автор проекта об аннексии части украинских территорий уверена, что Киев не имеет права решать, что происходит в парламенте Румынии. Кроме того, как сообщила сенатор, законодательным предложением она хотела наладить «мирные и дипломатические переговоры относительно границы», но вместо этого ей уже начали начали присылать угрозы. В заключение она сделала вывод, что Украина стала страной, в которой сегодня небезопасно и где прибегают к боевым действиям в качестве решения проблемы.
О том, что Шошоакэ зарегистрировала в Сенате законопроект, предполагающий разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части ее территорий, стало известно в четверг, 23 марта. Сенатор предложила аннексию в том числе острова Змеиный. В проекте также был прописан 2027 год в качестве периода, когда этот план можно реализовать. После этого Киев призвал ввести санкции против Шошоакэ.