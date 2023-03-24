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17:37, 24 марта 2023Бывший СССР

Автор проекта об аннексии части украинских территорий заявила об угрозах

Шошоакэ заявила, что украинский МИД угрожает ей смертью за проект об аннексии территорий

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Автор законопроекта об аннексии части украинских территорий, сенатор Дианы Шошоакэ, рассказала, что ей угрожают смертью. Об этом она написала в своем Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Шошоакэ кажется, что ко всему происходящему может быть причастен МИД Украины, так как именно она зарегистрировала законопроект о возвращении Румынии части территорий соседней страны. По ее словам, «Украина доказывает свой характер жестокого и фашистского государства». Помимо этого, сенатор обвинила украинских властей в желании «физически устранить тех, кто против нацистской политики Киева».

Автор проекта об аннексии части украинских территорий уверена, что Киев не имеет права решать, что происходит в парламенте Румынии. Кроме того, как сообщила сенатор, законодательным предложением она хотела наладить «мирные и дипломатические переговоры относительно границы», но вместо этого ей уже начали начали присылать угрозы. В заключение она сделала вывод, что Украина стала страной, в которой сегодня небезопасно и где прибегают к боевым действиям в качестве решения проблемы.

О том, что Шошоакэ зарегистрировала в Сенате законопроект, предполагающий разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части ее территорий, стало известно в четверг, 23 марта. Сенатор предложила аннексию в том числе острова Змеиный. В проекте также был прописан 2027 год в качестве периода, когда этот план можно реализовать. После этого Киев призвал ввести санкции против Шошоакэ.

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Варвара Кошечкина
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