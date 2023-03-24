Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:14, 24 марта 2023Бывший СССР

Сын мэра украинского города ударил военного по лицу

Сын мэра Березани Тимченко на заседании горсовета ударил по лицу украинского военного

Сын мэра города Березань в Киевской области, депутат горсовета Сергей Тимченко во время заседания горсовета ударил по лицу военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Как сообщает ряд украинских СМИ, причиной конфликта между мужчинами стало недовольство военного решениями, которые принял горсовет. В ходе перепалки Тимченко набросился на военнослужащего ВСУ и ударил того кулаком по лицу. После этого присутствующие в зале заседания люди вмешались в конфликт и стали разнимать мужчин.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области Украины священник раскольнической Православной церкви Украины Виктор Герасимчук избил протоиерея канонической Украинской православной церкви Сергия Супрунца. Инцидент произошел на территории Михайловской церкви в селе Шкаров. Как заявил пострадавший, свидетели драки едва оттащили Герасимчука, который готов был и дальше избивать клирика.

Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
В США допустили растущие потери ВСУ
ВСУ вновь обстреляли приграничное российское село
Грузинский боец UFC показал травмированную перед боем с Яном руку
Россияне получили уникальные технологии для контента
Суд отложил слушания по жалобе на приговор покинувшего Россию инвестора Калви
Пьяная россиянка родила сразу после смертельного ДТП
Аргентинский защитник клуба РПЛ объяснил решение остаться в России
Сын Стивена Сигала стал гражданином России
Стало известно о новой функции WhatsApp
В московской школе отреагировали на видео с «изнасилованием» четвероклассника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.