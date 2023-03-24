Сын мэра украинского города ударил военного по лицу

Сын мэра Березани Тимченко на заседании горсовета ударил по лицу украинского военного

Сын мэра города Березань в Киевской области, депутат горсовета Сергей Тимченко во время заседания горсовета ударил по лицу военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Как сообщает ряд украинских СМИ, причиной конфликта между мужчинами стало недовольство военного решениями, которые принял горсовет. В ходе перепалки Тимченко набросился на военнослужащего ВСУ и ударил того кулаком по лицу. После этого присутствующие в зале заседания люди вмешались в конфликт и стали разнимать мужчин.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области Украины священник раскольнической Православной церкви Украины Виктор Герасимчук избил протоиерея канонической Украинской православной церкви Сергия Супрунца. Инцидент произошел на территории Михайловской церкви в селе Шкаров. Как заявил пострадавший, свидетели драки едва оттащили Герасимчука, который готов был и дальше избивать клирика.