Российская блогерша назвала причину нежелания переезжать из Москвы

Блогерша Старикова объяснила нежелание переезжать из Москвы комфортом своих близких

Блогерша Татьяна Старикова объяснила нежелание переезжать из Москвы тем, что в столице возможно построить комфортную жизнь для ее близких. Причину отказа от жизни в другом городе она назвала, беседуя с блогером Петром Плосковым в проекте «Петя любит выпить» на YouTube.

Старикова раскрыла, что она и ее семья недавно переехали в Москву, где ее сын пошел в школу. «Это было тоже очень сложное решение, но я сейчас по-другому сделать не могу. Морально я не могу сейчас семью себе представить где-то, кроме Москвы, потому что там хотя бы можно построить им жизнь, которая им будет комфортна», — объяснила она.

Татьяна Старикова — российская YouTube-блогерша, родившаяся в Нижнем Новгороде. Начала активно вести блог в 2015 году, рассказывая о личном опыте беременности и материнства. Впоследствии стала одной из ведущих популярного YouTube-проекта «Подруги», посвященного обсуждению различных тем, включая феминизм, отношения и секс.

Ранее другая экс-ведущая «Подруг», блогерша Ксения Дукалис назвала причину закрытия шоу. В интервью Ксении Собчак она объяснила завершение проекта усталостью его участниц друг от друга.