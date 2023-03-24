В Кемерове возложили цветы в канун пятилетней годовщины пожара в «Зимней вишне»

Глава Кузбасса Цивилев возложил цветы в канун пятилетней годовщины пожара в «Зимней вишне»

Глава Кузбасса Сергей Цивилев возложил цветы к мемориалу в парке Ангелов в канун пятилетней годовщины пожара в «Зимней вишне». Об том сообщает РИА Новости.

Кроме Цивилева в церемонии приняли участие глава Кемерово Дмитрий Анисимов и представители духовенства. Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх провел заупокойную панихиду у часовни. После траурной церемонии глава региона встретился с родственниками жертв трагедии.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Причиной стало короткое замыкание. Пока огонь распространялся, находившиеся в кинотеатре неподалеку от эпицентра пожара люди ничего не знали о происходящем.

Позже в одном из кинозалов мужчины решили закрыть дверь, чтобы не допустить проникновения дыма. Это привело к гибели всех находившихся там людей, кроме одного, выбравшегося через аварийный выход из кинозала и потерявшего сознание рядом с ним — спасатели нашли его и вынесли из ТРК, но аварийную дверь не обнаружили. Всего при пожаре погибли 60 человек, 37 из них — дети.