В России захотели построить мегатрассу в обход Каспия

Вице-премьер Хуснуллин: Россия обсудит строительство трассы в обход Каспийского моря

Российские власти захотели построить мегатрассу в обход Каспийского моря. Проект планируют обсудить с иностранными партнерами. Об этом сообщают РИА Новости.

О планах по строительству дороги рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Весной проект планируют обсудить с властями Казахстана и Туркменистана.

«18 мая мы будем проводить Kazan Forum, и мы там обязательно с коллегами из Казахстана и Туркменистана планируем обсудить строительство трассы в обход Каспия, возможно, подпишем соглашение», — уточнил Хуснуллин.

В июне 2022 года председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что российская мегатрасса «Меридиан», которая должна была соединить Европу и Китай, изменит направление и пойдет в страны Каспийского моря, включая Иран. В компании одной из задач также поставили соединить восточную часть страны с Уралом и южными регионами.