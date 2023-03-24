Зеленский потребовал создать военные администрации в трех городах в ЛНР

Зеленский приказал создать военные администрации в Северодонецке, Попасной и Горском в ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский приказал создать военные администрации в Северодонецке, Попасной и Горском в Луганской народной республике (ЛНР). Соответствующий указ опубликован на его официальном сайте.

Требование украинского лидера подразумевает реорганизацию «военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области, образованных Указом Президента Украины от 19 февраля 2021 года № 62/2021 "Об образовании и реорганизации военно-гражданских администраций в Луганской области"», говорится в тексте указа.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев использует мобильные станции радиоэлектронной борьбы на артемовском направлении. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пользуются полукустарными устройствами, установленными на базе легковых автомобилей и имеющими небольшой радиус действия. Их работа выявлена и в районе населенного пункта Часов Яр.