Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
05:30, 25 марта 2023Экономика

Украина решила повысить тариф на транзит российской нефти по Дружбе

«Ъ»: Украина решила с 1 апреля повысить тариф на транзит российской нефти по «Дружбе»
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Jedrzej Wojnar / Agencja Wyborcza / Reuters

Украина решила второй раз с начала 2023 года повысить стоимость транзита российской нефти, которая идет по ее территории по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии, Венгрии и Чехии. Об этом в субботу, 25 марта, пишет «Коммерсантъ».

Как передает агентство Argus со ссылкой на участников рынка, украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта» намерен увеличить тариф на транзит в страны Восточной Европы с 1 апреля, это подтверждают источники газеты, уточняя, что на этот раз ставка будет повышена вдвое, до 27,2 евро за тонну.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023

Необходимость повышения тарифа Киев объясняет затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в результате военных действий. Собеседники издания связывают попытку Украины повысить ставку с политической обстановкой вокруг Венгрии, которая не намерена отказываться от покупки российской нефти.

В «Транснефти», занимающейся поставками нефти по «Дружбе», заявили изданию, что знают о намерении Киева пересмотреть тарифы, однако конкретные параметры и сроки повышения пока неизвестны. Источники газеты пояснили, что украинская сторона должна согласовать прежде всего с получателями — Венгрией и Словакией.

Ранее украинские беспилотники четыре раза пытались атаковать нефтепровод «Дружба». В связи с регулярными обстрелами на территории Брянской области с 3 февраля и до особого распоряжения действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден отказался верить в успешное сближение России и Китая
Российские врачи спасли женщину с двумя беременностями
В российском регионе появилось восемь новых миллиардеров
Украина решила повысить тариф на транзит российской нефти по Дружбе
В США взорвалась шоколадная фабрика
Дачников предупредили об изменениях правил по разведению огня
TikTok обвинили в срыве производства боеприпасов для Украины
Американцам объяснили невозможность победить Россию
Раскрыты средние затраты россиян на «развивашки» для детей
В США обвиняемый в причастности к убийству президента Гаити признал вину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.