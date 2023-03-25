Украина решила повысить тариф на транзит российской нефти по Дружбе

«Ъ»: Украина решила с 1 апреля повысить тариф на транзит российской нефти по «Дружбе»

Украина решила второй раз с начала 2023 года повысить стоимость транзита российской нефти, которая идет по ее территории по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии, Венгрии и Чехии. Об этом в субботу, 25 марта, пишет «Коммерсантъ».

Как передает агентство Argus со ссылкой на участников рынка, украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта» намерен увеличить тариф на транзит в страны Восточной Европы с 1 апреля, это подтверждают источники газеты, уточняя, что на этот раз ставка будет повышена вдвое, до 27,2 евро за тонну.

Необходимость повышения тарифа Киев объясняет затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в результате военных действий. Собеседники издания связывают попытку Украины повысить ставку с политической обстановкой вокруг Венгрии, которая не намерена отказываться от покупки российской нефти.

В «Транснефти», занимающейся поставками нефти по «Дружбе», заявили изданию, что знают о намерении Киева пересмотреть тарифы, однако конкретные параметры и сроки повышения пока неизвестны. Источники газеты пояснили, что украинская сторона должна согласовать прежде всего с получателями — Венгрией и Словакией.

Ранее украинские беспилотники четыре раза пытались атаковать нефтепровод «Дружба». В связи с регулярными обстрелами на территории Брянской области с 3 февраля и до особого распоряжения действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.