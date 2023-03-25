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14:37, 25 марта 2023Ценности

Дочь Ким Чен Ына заметили в куртке Dior за 216 тысяч рублей

Дочь Ким Чен Ына Ким Чжу Э заметили в стеганой куртке бренда Dior за 216 тысяч рублей

Фото: KCNA / Reuters

Дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чжу Э заметили в наряде люксового бренда Dior за сотни тысяч рублей. Соответствующую информацию публикует NDTV.

Согласно материалу, десятилетний ребенок северокорейского лидера посетил очередной запуск ракеты, который состоялся 16 марта, в стеганой куртке черного цвета. Известно, что данная верхняя одежда представлена в ассортименте французского модного дома за 2800 долларов (216 тысяч рублей).

Ранее в марте журналисты Daily Mail раскрыли подробности о дочери Ким Чен Ына. Выяснилось, что Ким Чжу Э увлекается рисованием и верховой ездой. «Ее хобби — верховая езда, плавание и катание на лыжах... У нас есть информация, что Ким Чен Ын очень доволен мастерством Ким Чжу Э в верховой езде», — рассказал глава южнокорейской разведки.

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Майя Пономаренко
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