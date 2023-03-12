Раскрыты подробности о дочери Ким Чен Ына

Daily Mail: 10-летняя дочь лидера КНДР Ким Чен Ына увлекается рисованием и верховой ездой

Десятилетняя дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына увлекается рисованием и верховой ездой. Такие подробности раскрыло издание Daily Mail.

Как отмечает издание, на этой неделе Национальная разведывательная служба Южной Кореи провела специальный закрытый брифинг для депутатов страны, в ходе которого представила информацию о дочери главы КНДР Ким Чжу Э, а также о других детях политика. Так, глава службы Ким Кё Хён сообщил, что, по имеющимся данным, девочка никогда не посещала обычные учебные заведения и проходит обучение на дому.

«Ее хобби — верховая езда, плавание и катание на лыжах... У нас есть информация, что Ким Чен Ын очень доволен мастерством Ким Чжу Э в верховой езде», — рассказал глава южнокорейской разведки.

Он также отметил, что, вероятно, девочка является второй по старшинству из трех детей Ким Чен Ына. Известно, что что у нее есть старший брат, при этом он никогда не появлялся на публике. В связи с этим ранее появлялись слухи, что у мальчик может страдать от психических или физических отклонений, однако достоверными сведениями, подтверждающими данную информацию, разведка Южной Кореи не располагает.

В феврале Ким Чен Ын вместе с дочерью и женой посетил жилье командиров Корейской народной армии (КНА), чтобы торжественно отпраздновать 75-летие войска страны на банкете. В январе северокорейский лидер вместе с дочерью осмотрел склад с баллистическими ракетами средней дальности «Хвасон-12» и ракетами KN-23, которые могут нести тактический ядерный заряд.