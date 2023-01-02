Ким Чен Ын показал дочери склад с ракетами для ядерных зарядов

Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел склад с ракетами, несущими ядерный заряд, вместе с дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел склад с баллистическими ракетами средней дальности «Хвасон-12» и ракетами KN-23, которые могут нести тактический ядерный заряд. Об этом пишет агентство Yonhap.

Как сообщает агентство, телевидение Северной Кореи опубликовало видео, на котором северокорейский лидер ведет под руку свою дочь. На записи видно, как Ким Чен Ын показывает девочке примерно 10 ракет «Хвасон-12», на другой — мобильные пусковые установки для ракет KN-23.

На шестом пленуме ТПК Северной Кореи восьмого созыва Ким Чен Ын заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет. По его мнению, к этому обязывает политика Южной Кореи. Он также обвинил США в создании азиатской версии НАТО.