Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:27, 2 января 2023Мир

Ким Чен Ын показал дочери склад с ракетами для ядерных зарядов

Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел склад с ракетами, несущими ядерный заряд, вместе с дочерью
Хвасон-12. Архивное фото

Хвасон-12. Архивное фото. Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел склад с баллистическими ракетами средней дальности «Хвасон-12» и ракетами KN-23, которые могут нести тактический ядерный заряд. Об этом пишет агентство Yonhap.

Как сообщает агентство, телевидение Северной Кореи опубликовало видео, на котором северокорейский лидер ведет под руку свою дочь. На записи видно, как Ким Чен Ын показывает девочке примерно 10 ракет «Хвасон-12», на другой — мобильные пусковые установки для ракет KN-23.

На шестом пленуме ТПК Северной Кореи восьмого созыва Ким Чен Ын заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет. По его мнению, к этому обязывает политика Южной Кореи. Он также обвинил США в создании азиатской версии НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу
Ким Чен Ын показал дочери склад с ракетами для ядерных зарядов
В Петербурге при пожаре в квартире погибли два человека
Расшифрованы местные названия достопримечательностей Ярославля
В Москве произошло массовое ДТП
Американский офицер назвал самую опасную военную угрозу для США
В России выявили 3884 случая коронавируса
В ДТП с грузовиком в российском регионе погибли пять человек
В Госдуме предложили отменить оплату проезда для школьников зимой
Овечкина впервые за два года признали звездой месяца в НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.