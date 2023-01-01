Ким Чен Ын обвинил США в создании азиатской версии НАТО

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о попытке США создать азиатскую версию НАТО

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с обвинениями в адрес США, отметив, что их укрепление союзнических отношений с Японией и Южной Кореей является не чем иным, как попыткой создать азиатскую версию НАТО, сообщает новостное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Продвигая трехстороннее сотрудничество с Японией и Южной Кореей под предлогом "укрепления союза" [США] погружаются в создание нового военного блока — азиатской версии НАТО», — заявил он.

Ким Чен Ын подчеркнул, что Северная Корея значительно нарастила свои военные возможности, что стало серьезным ударом для США и их союзников. Он также добавил, что в настоящее время перед ядерными вооруженными силами стоит задача не допускать начала войны, а также защищать мир и стабильность.

Ранее он поручил в ближайшее время завершить разработку первого разведывательного спутника и ракеты-носителя северокорейского производства, после чего произвести их запуск.