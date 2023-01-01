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07:41, 1 января 2023Наука и техника

КНДР в ближайшее время запустит первый военный спутник

Ким Чен Ын поручил завершить разработку и запустить первый военный спутник КНДР

Фото: Pixabay

Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил в ближайшее время завершить разработку первого разведывательного спутника и ракеты-носителя северокорейского производства, после чего произвести их запуск, сообщает новостное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В докладе отмечено, что Государственное управление по освоению космоса должно вести безупречную работу по созданию разведывательного спутника и ракеты-носителя, продвигающуюся на завершающем этапе», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после создания их собираются сразу опробовать.

Ранее сообщалось, что военно-промышленный комплекс КНДР передал армии 30 комплексов сверхкрупных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Данные РСЗО обладают калибром 600 миллиметров и способны запускать ракеты с тактическими ядерными боеголовками

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Марина Совина
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