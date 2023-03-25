Звезда фильма «Любовь и голуби» обвинил США в развязывании конфликтов

Звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов обвинил США в развязывании конфликтов

Советский и российский актер Александр Михайлов, сыгравший главную роль в фильме «Любовь и голуби», обвинил США в развязывании конфликтов, включая украинский. Своим мнением он поделился в интервью «Пятому каналу».

По словам актера, он абсолютно не сомневается в победе российских войск. При этом он назвал Соединенные Штаты виновными в развязывании конфликта.

«Ноги растут от Америки, я там пять раз был, знаю, что это за страна», — подчеркнул артист, получая премию Минобороны России в области культуры и искусства.

Михайлов выразил благодарность военным, волонтерам и медикам, которые находятся на линии фронта. «Я связан с нашими ребятами, которые сегодня там, на передовой», — заключил он.

В 2015 году Михайлову запретили въезд на Украину. Такое решение было принято Службой безопасности Украины в ответ на обращение Национального совета страны по вопросам телевидения и радиовещания. Поводом послужил творческий вечер актера в Луганске, где актер, по версии Национального совета, поддерживал сепаратистов и их действия на оккупированной территории и выражал поддержку воинам ДНР и ЛНР.