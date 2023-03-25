В Росздравнадзоре назвали сроки поставок препарата от диабета «Оземпик»

Росздравнадзор: препарат от диабета «Оземпик» будет поставляться в РФ до декабря 2023 года

Популярный препарат от диабета «Оземпик», производимый датской фармацевтической компанией Novo Nordisk, будет поставляться в Россию по меньшей мере до декабря 2023 года. Об этом заявили в пресс-службе Росздравнадзора, сообщает ТАСС.

«В ноябре 2022 года в Росздравнадзор поступило уведомление от компании-производителя о планируемом прекращении поставок на территорию Российской Федерации препарата "Оземпик"», — говорится в сообщении.

В пресс-службе федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения отметили, что, согласно российскому законодательству, любой производитель лекарственных препаратов обязан предупреждать о прекращении поставок товара за один год. По информации Росздравнадзора от производителя, Novo Nordisk будет поставлять препарат «Оземпик» до декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что датская фармацевтическая компания Novo Nordisk прекратила поставки в Россию препарата от сахарного диабета под названием «Оземпик». Семаглутид в его составе входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В 2021 году компания ввезла в Россию «Оземпика» на 2,24 миллиарда рублей, в 2022 году показатели были чуть ниже. Несмотря на то что препарат еще доступен в ограниченном количестве аптек, источник, связанный с фармрынком, утверждает, что «Оземпика» больше не осталось на складах.