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06:39, 25 марта 2023Культура

В Японии показали финальный эпизод мультсериала «Покемон»

Канал TV Tokyo показал последний эпизод мультсериала «Покемон», который длился 26 лет

Фото: Julien Delfosse / Dppi / Global Look Press

Японский телеканал Tokyo TV 24 марта показал финальный эпизод культового мультсериала «Покемон», который длился 26 лет. Он насчитывает 25 сезонов и 1 234 серии.

Последняя серия поставила точку в приключениях главного героя по имени Эш (в японской версии Сатоси) и его друга — покемона Пикачу. Однако уже в ближайшее время в Японии стартует показ нового сериала по мотивам легендарной вселенной, который получит название «Покемон горизонты». Зрители увидят новую группу главных персонажей, но не исключено, что Эш и Пикачу вновь поучаствуют в новых приключениях.

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«Покемон» был создан медиагигантом Nintendo в 1996 году. За 26 лет своего существования покемоны стали героями телесериала, аниме-фильмов, видео и компьютерных игр. Сериал про приключения друзей транслировали в 192 странах мира, включая Россию.

23 марта сообщалось, что британский кинематографист, один из создателей сериала «Острые козырьки», Стивен Найт напишет сценарий для новых «Звездных войн». Дополнительная информация о картине, включая возможное название, будет объявлена ​​на Star Wars Celebration в Лондоне в апреле.

Марина Совина
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