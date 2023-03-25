В Японии показали финальный эпизод мультсериала «Покемон»

Канал TV Tokyo показал последний эпизод мультсериала «Покемон», который длился 26 лет

Японский телеканал Tokyo TV 24 марта показал финальный эпизод культового мультсериала «Покемон», который длился 26 лет. Он насчитывает 25 сезонов и 1 234 серии.

Последняя серия поставила точку в приключениях главного героя по имени Эш (в японской версии Сатоси) и его друга — покемона Пикачу. Однако уже в ближайшее время в Японии стартует показ нового сериала по мотивам легендарной вселенной, который получит название «Покемон горизонты». Зрители увидят новую группу главных персонажей, но не исключено, что Эш и Пикачу вновь поучаствуют в новых приключениях.

«Покемон» был создан медиагигантом Nintendo в 1996 году. За 26 лет своего существования покемоны стали героями телесериала, аниме-фильмов, видео и компьютерных игр. Сериал про приключения друзей транслировали в 192 странах мира, включая Россию.

23 марта сообщалось, что британский кинематографист, один из создателей сериала «Острые козырьки», Стивен Найт напишет сценарий для новых «Звездных войн». Дополнительная информация о картине, включая возможное название, будет объявлена ​​на Star Wars Celebration в Лондоне в апреле.