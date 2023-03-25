В Японии показали финальный эпизод мультсериала «Покемон»
Японский телеканал Tokyo TV 24 марта показал финальный эпизод культового мультсериала «Покемон», который длился 26 лет. Он насчитывает 25 сезонов и 1 234 серии.
Последняя серия поставила точку в приключениях главного героя по имени Эш (в японской версии Сатоси) и его друга — покемона Пикачу. Однако уже в ближайшее время в Японии стартует показ нового сериала по мотивам легендарной вселенной, который получит название «Покемон горизонты». Зрители увидят новую группу главных персонажей, но не исключено, что Эш и Пикачу вновь поучаствуют в новых приключениях.
«Покемон» был создан медиагигантом Nintendo в 1996 году. За 26 лет своего существования покемоны стали героями телесериала, аниме-фильмов, видео и компьютерных игр. Сериал про приключения друзей транслировали в 192 странах мира, включая Россию.
23 марта сообщалось, что британский кинематографист, один из создателей сериала «Острые козырьки», Стивен Найт напишет сценарий для новых «Звездных войн». Дополнительная информация о картине, включая возможное название, будет объявлена на Star Wars Celebration в Лондоне в апреле.