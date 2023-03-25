Польша создаст по всей стране технологические линии для производства боеприпасов

Премьер Моравецкий: Польша создаст по всей стране линии для производства боеприпасов

Польша планирует создать в разных регионах страны технологические линии для производства боеприпасов, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. Об этом со ссылкой на эфир RMF пишет ТАСС.

По его словам, производство боеприпасов будут развивать не только государственные предприятия, но и частные инвесторы. «В разных уголках Польши мы будем создавать новые технологические линии по производству боеприпасов», — подчеркнул политик.

Ранее премьер Польши заявил, что власти Германии не оказали достаточной поддержки Украине. Польский политик также предположил, что ФРГ виновата в энергетическом кризисе. Он отметил, что свои претензии высказывал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.