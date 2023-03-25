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08:49, 25 марта 2023Интернет и СМИ

Бывший советник ЦРУ рассказал о действиях США при крахе Украины

Экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил о выводе войск НАТО с Украины в случае ее поражения
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: White House / via Globallookpress.com

Крах Украины в нынешнем конфликте неизбежен из-за острой нехватки боеприпасов в ВСУ. Это может спровоцировать страны Запада, в частности, США на определенные действия, к примеру, на прямой конфликт с Россией, рассказал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье на портале Daily Reckoning.

«Украине не хватает артиллерийских снарядов, а НАТО не имеет их в больших количествах, в то время как российская индустрия продолжает стабильно снабжать российскую армию снарядами», — заявил он.

По словам Рикардса, «это война чисел, они на стороне России, что рано или поздно проявится и на поле боя». В статье бывшего советника ЦРУ указано, что поражение Киева станет для Штатов геополитической катастрофой, которая будет похожа на поражение во Вьетнаме в прошлом веке.

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Рикардс, в частности, дал прогноз насчет действий США и их союзников при поражении Киева. Одним из вариантов может стать полноценный ввод войск НАТО на Западную Украину под каким-либо гуманитарным предлогом. Тогда прямое военное столкновение с Россией станет неизбежным, написал экс-советник.

Также администрация президента Джо Байдена может настоять на вмешательстве Польши в конфликт и оккупации ею Западной Украины для предотвращения продвижения российских военных. Кроме этого, Рикардс не исключил риска эскалации конфликта до состояния ядерной войны.

24 марта бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор раскрыл самый опасный сценарий развития украинского конфликта. По его мнению, вторжение Польши на Украину в качестве ответной реакции на серию крупных поражений ВСУ от российской армии станет катастрофой.

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Марина Совина
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