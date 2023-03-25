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04:54, 25 марта 2023Интернет и СМИ

Американцам объяснили невозможность победить Россию

AT: США неизбежно проиграют в противостоянии России и Китаю, делающим упор на патриотизме
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jason Lee / Reuters

Журналистка Кэтлин Браш в своей статье в издании American Thinker объяснила, почему США проиграет в противостоянии России и Китаю.

По ее словам, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена неверно подходит к вопросу политической памяти, в отличие от России и КНР, делающим упор на патриотизме.

Браш обратила внимание, что рейтинг президента России Владимира Путина достигает 82 процентов, а китайцы выражают почти единодушное доверие правительству своего лидера Си Цзиньпина. При этом меньше трети граждан США доверяют своим властям, подчеркнула она.

«Эти статистические данные не случайны и говорят о неизбежном проигрыше Америки во второй холодной войне», — написала журналистка. Автор статьи назвала целью России «взрастить такую политическую память, чтобы дать возможность своим гражданам гордиться за родную страну, уважать свой флаг и свою армию».

Ранее Politico заявила о планах НАТО увеличить число военных до 300 тысяч человек для противостояния «реалистичной России». Сейчас государства — участники НАТО обеспокоены своими запасами оружия, однако Украина просит об увеличении военных поставок, сказано в материале. Предполагается, что не все страны блока смогут удовлетворить ее потребности.

Марина Совина
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