AT: США неизбежно проиграют в противостоянии России и Китаю, делающим упор на патриотизме

Журналистка Кэтлин Браш в своей статье в издании American Thinker объяснила, почему США проиграет в противостоянии России и Китаю.

По ее словам, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена неверно подходит к вопросу политической памяти, в отличие от России и КНР, делающим упор на патриотизме.

Браш обратила внимание, что рейтинг президента России Владимира Путина достигает 82 процентов, а китайцы выражают почти единодушное доверие правительству своего лидера Си Цзиньпина. При этом меньше трети граждан США доверяют своим властям, подчеркнула она.

«Эти статистические данные не случайны и говорят о неизбежном проигрыше Америки во второй холодной войне», — написала журналистка. Автор статьи назвала целью России «взрастить такую политическую память, чтобы дать возможность своим гражданам гордиться за родную страну, уважать свой флаг и свою армию».

Ранее Politico заявила о планах НАТО увеличить число военных до 300 тысяч человек для противостояния «реалистичной России». Сейчас государства — участники НАТО обеспокоены своими запасами оружия, однако Украина просит об увеличении военных поставок, сказано в материале. Предполагается, что не все страны блока смогут удовлетворить ее потребности.