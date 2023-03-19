Стало известно о плане НАТО увеличить число военных у границ с Россией

Politico заявила о планах НАТО увеличить число военных до 300 тысяч человек

Военачальники НАТО весной обновят план обороны. Для осуществления новых задач потребуется расширить число солдат до 300 тысяч человек, пишет Politico.

Высокопоставленный военный, чье имя не называется, заявил, что НАТО потребуются силы для противостояния «реалистичной России». Поэтому альянсу следует увеличить число солдат. Сейчас государства-участники НАТО обеспокоены своими запасами оружия, однако Украина также просит об увеличении военных поставок. Предполагается, что не все страны блока смогут удовлетворить эти потребности.

«Если устраивать потлак и не говорить, что принести, все принесут картофельные чипсы, потому что картофельные чипсы дешевые и их легко достать. Страны предпочли бы принести картофельные чипсы, — подчеркнул экс-заместитель помощника министра обороны по европейской политике и политике НАТО Джеймс Таунсенд.

Ранее в США оценили шансы Украины на победу без помощи НАТО. Подполковник армии США Тони Шаффер заявил, что Киев проиграет без прямой интервенции Североатлантического альянса.