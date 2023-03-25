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07:48, 25 марта 2023Путешествия

Российская авиакомпания анонсировала новые рейсы в Турцию из регионов

Авиакомпания «Победа» анонсировала новые рейсы в турецкую Анталью из российских регионов

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Российская авиакомпания «Победа» со 2 июня запустит новые рейсы в турецкий город Анталья из Самары. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Анонсированные полеты по маршруту из региона будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

«Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажи билетов на рейс Самара — Анталия», — подчеркивается в заявлении.

Сейчас авиакомпания летает в Анталью из Москвы и планирует расширять программу региональных полетов на турецкий курорт. Кроме того, с 1 июня текущего года «Победа» будет выполнять полеты в город из Махачкалы, Перми и Казани, планируются рейсы и из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа.

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15 марта сообщалось, что россияне массово заинтересовались отдыхом на майские праздники в двух странах — Турции и Армении. Чаще всего соотечественники ищут билеты в Стамбул — туда хотят отправиться 11 процентов туристов. Средняя стоимость авиабилета в одну сторону — 24 тысячи рублей. Далее идет Ереван с долей 10,8 процента и стоимостью перелета около 11 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Анталья, куда планируют устремиться шесть процентов россиян.

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Марина Совина
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