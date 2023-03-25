Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:10, 25 марта 2023Мир

Евросоюз запланировал введение санкций против Центральной Азии за помощь России

The Telegraph: ЕС рассматривает вопрос санкций против стран Центральной Азии за помощь РФ

Фото: Johanna Geron / Reuters

Евросоюз (ЕС) рассматривает вопрос введения санкций против стран Центральной Азии за оказываемую ими помощь России. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает газета The Telegraph.

В издании отметили, что руководство ЕС отмечает рост экспорта в азиатские страны. Европа опасается, что эти технологии попадают в Россию в обход наложенных на нее ограничений. Руководство ЕС планирует предупредить представителей Центральной Азии о последствиях, которые могут быть при содействии обходу санкций.

В случае если Европа найдет доказательства того, что товары действительно попадают в Россию в обход ограничений, то ЕС планирует наложить санкции на страны Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что новые санкции США в отношении поставок газовых турбин в Россию могут серьезно осложнить работу местных экспортных газопроводов. Вашингтон запретил экспорт, реэкспорт, прямую или косвенную продажу или поставку газовых турбин из США любому лицу, которое находится в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Польша обвинила власти Германии в недостаточной поддержке Украины
59-летняя Лолита показала фигуру в нижнем белье
Жизель Бюндхен снялась в купальнике в рекламе чемоданов Louis Vuitton
Десять человек получили травмы на попавшем в зону турбулентности самолете
Киев начал массовую мобилизацию жителей Снигиревского района Херсонской области
Промоутер Усика обратился к Фьюри после отмены боя
Генпрокуратура взяла на контроль следствие по делу журналистки Баязитовой
В России могут продлить разрешение покупать автомобиль за маткапитал
Россиянин в маске мумии выкрал из ювелирного один товар на 192 тысячи рублей
Евросоюз запланировал введение санкций против Центральной Азии за помощь России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.