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21:58, 25 марта 2023Мир

Польша выставила счет Евросоюзу за переданное Украине оружие

Премьер Моравецкий: Польша выставила счет ЕС в два млрд евро за переданное Украине оружие
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Uwe Anspach / Globallookpress.com

Польша выставила счет Европейскому союзу (ЕС) в два миллиарда евро за переданное Украине оружие и военную технику. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM.

Глава правительства назвал это хорошей новостью для государства, которую он привез с саммита Европейского совета. Он указал, что эти средства Варшава потратит на приобретение современных вооружений.

«Два миллиарда евро можно округлить до десяти миллиардов злотых. За эти деньги мы можем запастись и обеспечить себя современной техникой», — пояснил Моравецкий. Он добавил, что в настоящее время Польша получила от ЕС порядка 200 миллионов евро.

Ранее Моравецкий обвинил власти Германии в недостаточной поддержке Украины. По его мнению, Берлину следовало бы направить Киеву больше оружия и боеприпасов. «Это самая богатая и самая большая страна на сегодняшний день. Они были не так щедры, как должны были бы», — сказал польский премьер.

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Марина Совина
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