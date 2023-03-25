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19:11, 25 марта 2023Бывший СССР

Уничтожение моста в Макеевке попало на видео

«РВ»: «Отважные» подорвали мост в Макеевке и отрезали ВСУ от снабжения

120-я артиллерийская бригада группировки «Отважные» Вооруженных сил (ВС) России уничтожила мост в Макеевке. Момент взрыва моста попал на видео, которое опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На появившихся кадрах видно, как по мосту наносится удар. Затем следует взрыв. Съемка велась с воздуха.

Уточняется, что по данному мосту около Сватово-Кременной проходил путь снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Точным огнем отдельной артиллерийский бригады цель поражена и разрушена», — добавили в канале.

Ранее уничтожение российскими артиллеристами системы М777 США в районе Спорного под Донецком попало на видео. На появившемся видеоролике видно, что американская артиллерийская система скрыта в посадке.

Никита Абрамов
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