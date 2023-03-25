Уничтожение российскими артиллеристами системы М777 под Донецком попало на видео

Уничтожение российскими артиллеристами системы М777 США в районе Спорного попало на видео

Уничтожение российскими артиллеристами системы М777 США в районе Спорного под Донецком попало на видео. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На появившемся видеоролике видно, что американская артиллерийская система скрыта в посадке. По ней нанес точный удар российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

По сведениям издания, российские артиллеристы ежедневно уничтожают вооружение США и НАТО на фронтах.

22 марта военный корреспондент Юрий Котенок показал видеоролик с уничтожением танка Вооруженных сил Украины барражирующим боеприпасом «Ланцет».

На представленных кадрах было видно, как танк пытался спрятаться в лесополосе на Запорожском направлении фронта. «Ланцет» попал в верхнюю часть танка, он загорелся, а через какое-то время взорвался.

До этого в сети распространилось видео с уничтожением украинских боевых машин пехоты M2 Bradley и М113.