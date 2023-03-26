В Рязани прошел фестиваль детской книги

Фестиваль детской книги «Буковка» прошел в Рязани

Фестиваль детских книг «Буковка» прошел в Рязани. Об этом сообщает «Интерфакс».

Открытие фестиваля состоялось в Рязанской областной детской библиотеке в пятницу, 24 марта. Мероприятие проходило в регионе впервые и было приурочено к 80-летию Недели детской книги.

«Обычно во время Недели детской книги мы вместе с писателями отправлялись в районные центры. Для детей устраивали праздники и спектакли в ДК, лучших читателей награждали. Дети видели что-то необычно и связывали это с книгой. В 2023 году мы решили устроить фестиваль», — рассказала директор библиотеки Татьяна Окружная.

На протяжении трех дней гости фестиваля могли посетить презентации книжных издательств из Москвы и Санкт-Петербурга, встретиться с писателями и художниками-иллюстраторами. Кроме того, дети и подростки могли стать участниками тематических мастер-классов и мини-спектаклей.