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06:20, 26 марта 2023Забота о себе

Нутрициолог назвала самые полезные виды мяса

Нутрициолог Суханова назвала крольчатину, индейку и баранину самыми полезными видами мяса

Фото: Unsplash.com

Нутрициолог Елена Суханова в беседе со «Спорт Экспресс» назвала самые полезные виды мяса. По ее словам, это крольчатина, индейка и баранина.

Специалист предупредила, что нельзя злоупотреблять даже самыми диетическими видами мяса и необходимо включать в рацион овощи, фрукты и крупы.

Суханова пояснила, что крольчатина богата белками, железом, цинком, фосфором и витаминами группы В, она содержит меньше жира и холестерина, чем говядина и свинина, обладает уникальным аминокислотным профилем, поэтому полезнее для организма, чем любые другие виды мяса, и легко усваивается.

Нутрициолог добавила, что индейка полезнее курицы, поскольку содержит меньше жира, калорий и больше белка. В этом продукте также содержится селен, который поддерживает иммунную систему. Баранина, по ее словам, содержит креатин, который помогает улучшить выносливость и способствует росту мышц.

Специалист напомнила, что безопасным количеством мяса кардиологи считают 350-500 граммов в неделю. Кроме того, важно увеличивать потребление растительных продуктов, в том числе бобовых, орехов, и включить в рацион достаточно рыбы и молочных продуктов.

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Марина Совина
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